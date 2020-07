Har du husket redningsvest til din firbeinte venn?

Nyheter

Hvis hunden faller over bord fra båten eller brygga er det ikke alltid like lett å redde den.



– Se for deg en våt labrador på 40 kilo som havner ut i vannet blant bølgene. Hunden kan få panikk og slite med å orientere seg. I en slik stresset situasjon kan det være lettere å redde hunden hvis den har på seg en god redningsvest med et løftehåndtak på ryggen, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Havner hunden først i vannet svømmer den gjerne til den blir helt utmattet og nedkjølt. Hvor lang tid det tar avhenger av alder, størrelse og kondisjon, og temperatur.

Gå for en solid redningsvest

For bare noen hundrelapper kan du redde hundens liv ved hjelp av en solid redningsvest. En god redningsvest har gjerne hurtigspenner, kraftige bånd, en ring til å feste båndet i og et løftehåndtak på ryggen. Sistnevnte er spesielt viktig for å enklere kunne få tak i hunden og trekke den opp av vannet.

Akkurat som med oss mennesker er det viktig at redningsvesten tilpasses hundens vekt. Legg gjerne på noen ekstra kilo når du skal finne riktig vest til en langhåret hund da den gjerne veier mer med våt pels.

Hensyn om bord

Det kan være lurt å bruke en kort sikkerhetsline, men denne må være såpass kort at hunden ikke risikerer å kunne falle over bord og bli hengende fast. Fest linen i redningsvesten, ikke i halsbåndet.

Hunden skal ha tilgang på friskt vann, skygge og et svalt sted på båten. Tilpass også farten. Opplever du at hunden viser tegn til å bli sjøsyk gjelder det å senke farten og komme seg til land. Ta heller ikke for lange etapper. Fire til fem timer på sjøen er lenge for en hund selv om den trives om bord.

Huskeregler: