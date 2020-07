Oppmjuking av smittevernstiltak på buss, bane, båt og ferje

Nyheter

– Helsedirektoratet publiserte 2. juli ein oppdatert nasjonal rettleiar for smittevern i kollektivtransporten. I rettleiaren er det innført graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell), der nasjonale myndigheiter set tiltaksnivået. Per 30.06.20 er tiltaksnivået for heile landet sett til gult. Skyss/Kringom ser at dei nye råda inneber ei oppmjuking som vil gi auka kapasitet i kollektivtrafikken, og vi gjer difor nokre tilpassingar av gjeldande tiltak, opplyser Skyss/Kringom i ei pressemelding torsdag.

Skyss/Kringom minner om at det er nødvendig å unngå kontakt ansikt til ansikt, ikkje stå inntil seteradene og stå spreidd i dei opne områda. Bruk av sitteplassar bør prioriterast framfor ståplassar.

– Ved å sitte skulder ved skulder er det mogleg å avgrense kontakt ansikt til ansikt, noko som er viktig for å hindre smitte, heiter det i pressemeldinga.

Bussane vil frå no også stoppe på alle haldeplassar. Dei reisande må sjølv ta ansvar for å ikkje gå om bord dersom ein ikkje kan halde avstand til andre på ein slik måte at ein unngår ansikt til ansikt.

Framdøra i buss vil frå 13. juli bli opna på alle avgangar i Kringom, og det vert no mogleg å betale med bankkort eller reisekort hjå førar på bussar i Kringom. På båtane i Vestland kan ein no betale med bankkort eller reisekort hjå mannskapet.

– Vi er glade for denne endringa, som vil lette på presset i kollektivtrafikken. Det har vore krevjande når andre delar av samfunnet har opna opp, medan kollektivsektoren har hatt svært strenge smittevernkrav. Samstundes forstår vi at kollektivtrafikken er utsett med tanke på smittespreiing, så vi skal vere klare til å stramme inn på kort varsel dersom helsemyndigheitene set tiltaksnivået tilbake til raudt, seier direktør i Skyss/Kringom, Målfrid Vik Sønstabø.