Får ikkje etablere oppdrett her, belastninga på fjorden blir for stor

Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS fekk avslag frå Vestland fylkeskommune på sin søknad om ny lokalitet for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure ved Klubben i Bremanger.