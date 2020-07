Nå åpner regjeringen for innreise og utreise i «grønne» land

Nyheter

Etter 15. juli kan personer fra blant annet Tyskland, Nederland og Storbritannia igjen komme på besøk til Norge som turist, uten å måtte sitte i karantene først.

– Dette er gode nyheter for reiselivsnæringen som er spesielt hardt rammet av reiserestriksjonene under koronakrisen. Nå kan reiselivsbedrifter over hele landet ta imot gjester fra en rekke land i Europa igjen. Åpningen vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Fra 15. juli åpner regjeringen for at personer som er bosatt i land i EØS og Schengen-området med en tilfredsstillende smittesituasjon, det som kalles grønne land, kan reise til Norge, og nordmenn kan reise dit.

Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reiser fra disse landene. Utenriksdepartementet endrer også sitt reiseråd i tråd med dette. For såkalte røde land så gjelder fortsatt karanteneplikten.