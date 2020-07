Kan koste utbyggerne 300 millioner

NVE lar ikke vindkraftverket bytte kai for å ta imot vindturbindelene

Fredag 10. juli 2020 avslo NVE søknad om endring av ilandføringssted for Bremangerlandet vindkraftverk etter at utbyggerne i 2019 søkte om endret lokasjon i tillegg til andre endringer for prosjektet.