Ta eit fiskemåltid på kaia

På Torget i Måløy ligg Havfruen. Her kan ein både få kjøpt lunsj, middag og dessert, men også fersk fisk frå fiskedisken. På menyen i restauranten står mellom anna bacalao, laks, torsk, blåskjell, fish and chips og dagens fangst. I sommar vil det også bli sett opp eit telt på utsida av restauranten. Noko som betyr at gjestane kan nyte eit fiskemåltid på kaikanten. Havfruen har ope måndag til og med laurdag i heile sommar. Her er det også ope på ettermiddag og kveldstid.

