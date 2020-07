– Dette blir eit vanleg syn i sommar

Nyheter

– Veghjelp og bilberging er typisk for juli og august. Her ser vi 30 prosent fleire saker enn snittet elles i året, seier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Forsikringsselskapet informerer om at det er venta langt fleire norske bilar på vegane denne ferien. Nesten ein av fire vestlendingar skal på bilferie i sommar. I tillegg oppgir 17 prosent i Nord-Noreg, 16 prosent i Midt-Noreg og 15 prosent på Austlandet, Sørlandet, Telemark og Vestfold at dei også skal på bilferie i ei fersk undersøking Norstat har gjennomført for Frende.

Spår travel sommartrafikk

I pressemeldinga frå Frende Forsikring skriv dei at både dei sjølve og UP er førebudd på ein travel sommar når nordmenn reiser på bilferie i staden for sydenferie.

Statistikken som blir oppgitt viser at veghjelp og bilberging er typisk for juli og august. I desse to sommarmånadane oppstår det 30 prosent fleire saker enn snittet elles i året. Det meiner motortaksjef i Frende, Svein Monsen, at han har forklaringa på.

– Dersom noko skjer med bilen er det vanskelegare å handtere når du er langt heimanfrå. Ikkje kan du få hjelp av naboen eller nokon du kjenner, og du veit ikkje nødvendigvis kvar nærmaste verkstad er, fortel han.

Mange trafikantar får veghjelp eit stykke heimanfrå. Ofte med noko som er enkelt å fikse.

– Flatt batteri, motortrøbbel, punktering dersom du ikkje får skifta dekk sjølv eller nøklar innelåst i bilen, er blant sakene vi får meldt til oss, opplyser Ytre-Hauge.

Slik unngår du å strande med feriebilen

Det kan vere lurt å gjennomføre service på bilen i god tid før ferieturen startar for å unngå overraskingar på langturen.

Monsen fortel at mange køyrer til det seier stopp, og at dette ikkje er særleg lurt. Han råder nordmenn til å førebu seg mentalt for kva som kan skje undervegs.

– Tenk igjennom kva du skal gjer om du blir ståande langs landevegen, enten med motorstopp eller i lang kø, anbefaler Monsen.

– Ha telefonnummer til veghjelp lett tilgjengeleg og ha litt mat og rikeleg med drikke. Det blir fort varmt om bilen blir ståande i sola, tipsar han avslutningsvis.