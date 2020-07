Oppsiktsvekkende funn rundt koronafrykt:

De praktiske og økonomiske konsekvensene skaper mest bekymring - ikke frykt for sykdommen

En undersøkelse utført av Kantar for If og Europeiske Reiseforsikring viser at vi er mer redde for at Korona skal ramme ferien, enn vi er for krig, naturkatastrofer og terror.