Inviterer barna til aktivitetsdag på hjortefarmen

Nyheter

I løpet av aktivitetsdagene vil barna ha mulighet til å delta på mange forskjellige aktiviteter som fisking, padling og mating av hjort, lama og geit, ATV-kjøring, og bading dersom været er fint.

Barnas Turlag har hovedfokus på aldersgruppe 0-12, og det er denne aldersgruppen som nå blir invitert, opplyser turlaget.

Det er Gjensidigestiftelsen som har tildelt Barnas Turlag Vågsøy midler som et bidrag i et annerledes år, preget av koronaviruset.

– Mange kommer seg kanskje ikke på ferie, av ulike årsaker, og noen trenger bare et avbrekk. Derfor har vi i BT Vågsøy fått en sum og kan invitere alle gratis til disse dagene, meddeler turlaget.

De minner om at alle deltakere må være 100% symptomfrie arrangementsdagen. Det vil si ingen feber, tett nese eller vondt i halsen. Heller ikke de med pålagt hjemmekarantene/isolasjon, har mulighet til å delta.

– Husk at dere som forsatte har ansvar for egne barn og at dere følger smittevernsreglene etter beste evne med 1-metersavstanden samt god håndhygiene, skriver turlaget.

De viser videre til at DNT har satt grenser på 50 personer, og at Barnas Turlag Vågsøy må følge deres retningslinjer.

– Derfor inviterer vi 50 stykker fredag 31. juli og 50 nye personer lørdag 1. august, opplyser Barnas Turlag Vågsøy.

For at så mange barn som mulig skal kunne benytte seg av tilbudet, ber de om at det begrenses med foresatte så godt det lar seg gjøre.

Påmeldingsfrist 20 juli, og det er førstemann til mølla.