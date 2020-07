Tips for å unngå isfront med naboen i sommarvarmen

Nyheter

– Vårt viktigaste råd er at man er på talefot med naboane sine, både heime og på hytta. Ta ein prat over hekken eller når dykk møtes i butikken. Da er det lettare å løyse utfordringane som oppstår i kvardagen, tipsar Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseeierne, ein landsomfattande forbrukarorganisasjon for norske bustadeigarar.