9 av 10 blir oppringt av ukjente numre

Nyheter

– At nordmenn opplever å bli oppringt av ukjente numre er ikke noe nytt. Når mer enn 9 av 10 sier at de mottar ukjente numre, er det likevel oppsiktsvekkende. Telenor blokkerer 200.000 svindelanrop daglig, og jeg vil anbefale alle å sette seg inn i hvordan disse svindelanropene fungerer, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.

Noe er svindel, men ikke alt

Det å bli oppringt av ukjente nummer, trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Det kan være en viktig telefon fra sykehuset, borettslaget eller også en telefonselger. Dessverre kan det også være svindlere. Problemet er at du ofte ikke vet hva henvendelsen gjelder før du har tatt telefonen.

– De fleste av oss har på et eller annet tidspunkt blitt oppringt av et ukjent nummer. Som oftest er det uproblematisk, men det kan også være tilfeller der en svindler forsøker å lure deg. Det beste hadde vært om du visste hvem som ringte før du tok telefonen, sier Nilsen.

Svindlere blir stadig mer avanserte. Ved å bruke enkel programvare kan de kamuflere seg og skjule seg bak tilsynelatende norske telefonnummer.

– Dette er en metode som kalles spoofing, hvor formålet er å fiske ut informasjon. Dersom du blir oppringt av ukjente, er det aller viktigste å ikke oppgi sensitiv informasjon. Det vil si at du aldri deler dine personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem det er som spør, sier Nilsen.

Slik får du oversikt

Hvis du vet hvem som ringer før du svarer, har du en fordel. Da vet du om det er en privatperson eller en organisasjon som tar kontakt med deg. Du er også mer forberedt dersom du faktisk blir utsatt for et svindelforsøk.

– For mange år siden var telefonkatalogen en kjent og kjær støtte i hverdagen. Samfunnet er for lengst digitalisert og derfor trenger vi nye verktøy. Telenor har utviklet Se Hvem, en tjeneste som gir tilgang og oversikt over alle nummer og adresser i Norge. På mange måter er det en kjapp telefonkatalog i digitalisert form, lett tilgjengelig i lommen din, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Se Hvem gir deg full kontroll på hvem som faktisk kontakter deg. I tillegg sørger tjenesten for at alle viktige nummer fra kontaktlisten din blir trygt lagret i skyen, og du kan reservere deg mot telefonsalg om du ønsker det.

– Dersom et ukjent nummer ringer deg, kan du enkelt søke opp hvem som ringer. For enkelte kan det også være utfordrende å finne tilbake til ubesvarte anrop fordi du har mange nummer i anropsloggen som ikke er lagret. Da vil Se Hvem være til god hjelp, sier Brown.

De tre vanligste svindelformene:

1. «Spoofing» – misbruk av norske numre

De fleste nordmenn vet å ikke svare når det ringer fra et ukjent, utenlandsk telefonnummer. Telefonsvindlere har derfor tatt i bruk en ny strategi kalt spoofing, hvor en innkommende samtale eller melding ser ut til å komme fra et annet nummer enn det den faktisk gjør. Spoofing er først og fremst en metode for å bygge tillit: ved å få det til å se ut som om de ringer fra et troverdig nummer, øker de sjansen for at du stoler på dem.

Telenors råd: Hvis du oppdager at noen har misbrukt nummeret ditt – ta kontakt med din mobilleverandør så kan de ofte hjelpe deg ved å begrense misbruket. De aller fleste smarttelefonene kan i tillegg blokkere numre som er plagsomme eller uønsket. Hvis du ikke kjenner igjen det norske nummeret som ringer deg – bruk noen sekunder på å kikke på antall sifre før du svarer.

2. «Microsoft-svindelen»

Dette er et klassisk eksempel på «phishing», hvor svindleren «fisker etter» dine personlige opplysninger. Ved å få tilgang til PC-en din prøver svindleren å få deg til å laste ned skadevare, betale for virusprogrammer du ikke trenger – og få tak i både kortnummer og innloggingsdetaljer til for eksempel nettbank.

Telenors råd: Verken Microsoft eller andre leverandører av operativsystemer vil kontakte deg for å be deg laste ned programmer eller oppgi sensitiv informasjon på denne måten. For å avsløre denne svindelmetoden, er derfor viktig at flest mulig kjenner til hvordan den fungerer. Kunnskap er det mest effektive forsvaret.

3.«Wangiri»

Har du noen gang blitt oppringt fra et ukjent utenlandsk telefonnummer som bare lar det ringe én eller et par ganger før det blir stille? Da kan du ha bli utsatt for en svindelform som kalles for «wangiri». Det er japansk og betyr at oppkallet avsluttes etter bare et ringesignal.

Telenors råd: Vær bevisst hvilke numre du ringer tilbake til. Kjenner du ikke igjen nummeret, eller ikke venter å få en samtale fra det aktuelle landet, bør du ikke ringe tilbake – uansett hvor nysgjerrig du er.