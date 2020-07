Turlaget har forståing for kommunen si avgjerd

Nyheter

For dei to omtala stadane, har fulle campingplassar ført til at tilreisande set opp telt i utmark, noko som fram til nyleg var lovleg ifølgje friluftslova. Men sjølv om leiar i turlaget, Tor Magne Gangsøy omfamnar allemannsretten, trekk han i dette høve fram ei anna «lov» for å grunngi kvifor dei vel å støtte vedtaket frå kommunen.