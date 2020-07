Får du storlaksen til å bite på?

Nyheter

1. juni starta laksefiskesesongen i Eidselva, og den varer til 31. august. I fjor vart det hanka inn heile 416 laksar, totalt 2.016,4 kilo og 133 aure, totalt 195,1 kilo. Men framleis er det ingen som har slått rekorden frå 1944, då Martin A. Hjelle tok ein laks på 27,6 kilo i Eidselva. Normalt ligg fangsten mellom ni og ti kilo.

Og i år blir det godt om plassen når om lag ti tusen lakseglade utlendingar truleg må stå over norgesferien. Det finst fleire desinfeksjonsstasjonar for fiskeutstyr og all informasjon ein treng på oppslag ved elva.

Fiskekort kunne ein tidlegare kjøpe på sportsbutikken Chatlet på Nordfjordeid og frå eleveeigarane, men grunna restriksjonar knytt til smittevern blir dette no gjort elektronisk. Men betaling skjer ved fysisk oppmøte på sportsbutikken.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.