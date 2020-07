Stadig fleire nordmenn planlegg norgesferie

Nyheter

Både medium og reiselivsnæringa såg sitt snitt til å tenke nytt når dei raskt snudde seg rundt og starta med informasjon og marknadsføring av Noreg som reisemål i vår.

No ser det ut til at marknadsføringa har slått ut i full blomst for norsk reiseliv. For nye resultat viser at nordmenn har fått meir positive haldningar til å feriere i Noreg, samtidig som kjennskapen om kva man kan oppleve i eige land har auka.

Når det gjeld sommarferie oppgir to av tre nordmenn at dei vil feriere i Noreg. Ni av ti vel å reise med eigen bil. Og som i mai viser svara at det framleis er feriering i eigen region som kjem på topp, og at halvparten av dei som skal på noregsferie planlegg å reise på inntil ei veke.

– Vi ser at færre svarer at dei vil ta ferien på sparket, noko som vi håper og trur betyr at fleire er flinke til å førehandsbestille – og ikkje minst har bestemt seg for kvar og korleis noregsferien skal vere, seier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, gjennom ei pressemelding.

Hit vil vestlendingene på norgesferie Det er Lofoten, Vesterålen og Helgeland som er vestlendingenes favoritt i sommer i følge en undersøkelse fra Widerøe.

Smittefrykta er ikkje gått ned sidan sist

Samtidig som at fleire ynskjer seg på noregsferie, så har også andelen som ikkje vil ta ferie i sommar auka til 14 prosent sidan førre undersøking i mai. Truleg fordi mange som svarte på undersøkinga i mai hadde håpa at situasjonen ville endre seg til å bli meir normal.

I etterkant av Innovasjon Norge si landsdekkande undersøking i Noreg i mai, følgde dei opp med tilsvarande undersøkingar i Danmark og Tyskland i juni. I Danmark svarer 29 prosent at dei ikkje vil på ferie i år, og i Tyskland svarer 42 prosent det same. Med andre ord er danskane og tyskarane langt mindre opptatt av å ta ferie i sommar enn det nordmenn er.