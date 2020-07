1 av 5 dropper redningsvest i båt

Nyheter

Det sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen i en pressemelding

Her dropper flest vest

Undersøkelsen er utført av Norstat for Frende Forsikring og viser klare forskjeller i bruken av redningsvest fra nord til sør.

– I Nord-Norge sier hele 96 prosent at de bruker vest når båten er i fart, sier Slettemoen.

Deres rake motsetning finner vi i skjærgården sør i landet.

– På Sørlandet, Telemark og Vestfold sier bare 59 prosent at de bruker vest hele tiden i fart. Det er skremmende at så få er flinke til dette i et område med mange båter på sommerstid, sier kommunikasjonssjefen i Frende.

Topp 3 båtulykker

Undersøkelsen viser hvilke ulykker som oftest skjer i norske båter.

Topp 3 er: Grunnstøting, kollisjon og at noen faller over bord.

– Det er de klassiske båtulykkene vi ser hver sommer, men i år er det enda flere på sjøen enn vanlig etter reiserestriksjonene. Vi er redde for at det kan bli en skikkelig ulykkessommer på sjøen, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

12 er omkommet ved bruk av fritidsfartøy i Norge første halvår 2020 viser den dystre statistikken fra Sjøfartsdirektoratet.

– Dropp alkohol på sjøen

Hun advarer mot å drikke mengder med alkohol i båt i sommer. Hvis du faller uti og er full kan det gå helt galt.

– Da kan redningsvesten fort være det som redder deg, hvis du faktisk bruker den. Vår klare oppfordring er å alltid bruke vest i båt, og uten unntak når den er i fart, sier Slettemoen i Frende Forsikring.

Hun minner om at det kan være vanskelig nok å komme deg opp igjen i båten i edru tilstand.

– Det blir ikke bedre hvis de som er igjen om bord også er beruset, sier hun.

Nordmenn ønsker lavere promillegrense

I dag er promillegrensen til sjøs 0,8, mot 0,2 i bil. Det synes nordmenn er helt urimelig.

– I undersøkelsen vår sier bare 3 av 10 at de vil holde grensen der den er i dag. Vi er helt enige i at promillegrensen til sjøs bør senkes, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

FAKTA: Disse ulykkene skjer oftest i båt

Går på skjær/grunnstøting Kollisjon med annen båt Noen i båten falt over bord

FAKTA: Her bruker folk redningsvest mest og minst