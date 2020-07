Vil møte nye og gamle fritidsbåteigarar

Båtprat skal gjere båtførarar tryggare

Denne sommaren har det blitt rekordmange nye båteigarar her i landet. For å unngå at det fører til fleire ulykker til sjøs, legg Sjøfartsdirektoratet i sommar ut på tur til småbåthamner for å slå av ein båtprat med nye og gamle fritidsbåteigarar.