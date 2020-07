Etterlyser svar i sak om helikopterlandingsplass

Nyheter

I vinter bad grendelaget i Osmundsvåg om at Kinn kommune såg på saka der redningsmannskap ved akutt sjukdom blei nøydde til å bruke moloen i bygda som landingsplass for helikopteret. Problemet var berre at moloen, som skal vere ryddig til kvar eit tid, ikkje var det. Grendelaget har framleis ikkje fått svar.