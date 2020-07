Meiner samanslegne kommunar blir straffa av fylkeskommunen

Nyheter

– Både Vågsøy og Flora har i mange år nytt godt av tildeling til dei kommunale næringsfonda. Dette er fond som skal brukast til å fremje utvikling av arbeidsplassar og gründerverksemd i kommunane. Særleg skal fondet kome kvinnelege gründerar og unge gründerar til gode i arbeidet med å starte opp og utvikle lokalt næringsliv, skriv Oldeide i ei pressemelding.

Vestland fylkeskommune som fordeler desse midlane, har i år bestemt at samanslegne kommunar som Kinn ikkje kan få slik midlar. Under handsaminga av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 gjorde fylkestinget følgande vedtak om kommunale næringsfond: «Løyvinga skal gå til dei kommunane i SF som tidlegare var omfatta av ordninga og som ikkje er slegne saman med andre kommunar. Fylkestinget ber rådmannen utarbeide ei sak om ny modell for tildeling i heile Vestland frå og med 2021.»

I hovudutval for næring vart vedtaket i to punkt slik: «1. Det er sett av ei årleg ramme på 4 mill kroner til kommunale næringsfond iøkonomiplanperioden 2021-2024. Ei ytterlegare finansiering ut over dette, må avklarast i denvidare budsjettprosessen .2. Fylkesrådmannen blir beden om å legge fram ei sak om korleis ein skal organisere ei ordning med kommunale næringsfond i Vestland fylke i løpet av hausten 2020.».

– Raudt meiner det er minst like stort behov for kommunalt næringsfond som før og vil arbeide for at denne praksisen vert endra slik at også samanslegne kommunar kan tildelast slike midlar.

Raudt vil ta saka opp på førstkommande møte i Kinn kommunestyre.