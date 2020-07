På ein regnfull onsdag sette verksemda omsettingsrekord for andre gong i sommar

Nyheter

– Det går så det susar. Det er veldig gledeleg. Vi var veldig bekymra for korleis sommaren kom til å bli, men vi ser at veldig mange har bestemt seg for å besøke Vestkapp no når samfunnet gradvis har opna opp igjen, seier Kristina Myrseth, dagleg leiar og eigar for driftsselskapet Storm på Stad AS som eig restauranten.