Nyheter

– Dette beklagar vi. Systema våre har svikta, noko som har ført til at avisene ikkje har kome i postkassa til abonnentane. Feilen skal no vere retta, og vi håpar at alt går som normalt framover, seier ansvarleg redaktør Erling Wåge i Fjordenes Tidende, som legg til at det ikkje er Posten si skuld at abonnentane ikkje har fått avisa.

Om alt går etter planen skal både papirutgåva frå førre fredag og tysdag, samt fredagsavisa kome i postkassa til alle abonnentar fredag.