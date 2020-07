Hundrevis skiftar straumselskap i protest mot vindmøller

Nyheter

Byta kjem som følgje av ei liste som rangerer involveringane til kraftselskapa i vindkraft.

Tafjord Kraft i Ålesund har hamna i verstingkategorien, og oppgir til NRK at dei har mista om lag 100 straumkundar den siste tida.

– Urettferdig, meiner John Halsa i Tafjord Kraft, som seier til NRK at dei ikkje har planar om vindkraftutbygging.

Professor Asgeir Tomasgard ved NTNU seier han skjøner tankegangen til motstandarane, men seier at sjølv om ein byter straumleverandør, kan straumen ein får i stikkontakten vere produsert av vindkraft. Grunnen er at all straum som blir produsert blir selt inn til ein felles marknadsplass i Europa.

Likevel meiner han det gir signaleffekt når mange kundar skiftar straumleverandør.