– Det er leit, og det er ikkje særleg positivt for nyskapingsarbeidet vårt. Dei kommunale næringsfonda har vore viktige både i Flora og Vågsøy for å styrke og oppmuntre til nyskaping og utvikling i næringslivet. Ikkje minst har unge gründerar og kanskje spesielt kvinnelege gründerar nytt godt av denne stønadsordninga. No syner det seg altså at denne ordninga ikkje lenger skal finnast i samanslegne kommunar som Kinn. Dette rammar dei det absolutt ikkje skulle ramme, seier Oldeide til Fjordenes Tidende.