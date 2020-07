Oppfordrar trafikkskuleelevane til å øvelseskøyre i sommar

Nyheter

– Det er viktig å skaffe seg så mykje erfaring som mogleg før du skal ut i trafikken og køyre åleine. Forsking viser at dei som har øvd mykje på å køyre mykje, er mindre utsett for ulykker etter at dei har fått førarkort, seier Dag Terje Langnes i ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Josef (18) er ein av dei 20.000 som ventar i kø for å få tatt førarkort Alle landets trafikkstasjonar og køyreskular er stengt. Med det resultat at 18-20.000 førarprøver står på vent på landsbasis. Josef Maximilian Husevåg frå Selje er ein av dei som ventar i kø.

Om sommaren er det ventetid for time til oppkøyring på grunn av ferieavvikling og ekstra oppkøyringar på motorsykkel. Bruk tida godt og øv så mykje du kan, oppfordrar Statens vegvesen.

– Erfaring viser at dei som har brukt mykje tid til øvingskøyring har større sannsyn til å bestå oppkøyringa. Og står du på første forsøk, slepp du å vente på ei ny oppkøyring, seier Langnes.

På grunn av koronasituasjonen er det trafikkskulane som melder opp elevane til oppkøyring.

Statens vegvesen anbefaler at man øver på å køyrer minst 140 timar før man køyrer opp.

– Vi ser at det er litt for mange som meldast opp før dei eigentleg er klare. Det er viktig at trafikkskulane og elevane har ein god dialog om kva slags nivå elevane skal ha når dei møter til oppkøyring, seier Langnes.

Rett etter koronastenginga var beståttprosenten særs høg, men no er det teikn til at den fell igjen.

– Alle som stryk er med på å skape lengre ventetid både for seg sjølv og for alle andre som skal ta førarkortet. Det er sløsing med både elevane og sensorane si tid, slår Langnes fast.