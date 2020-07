Bråk på kjøpesenter, dødskult hopp og protestar mot vindmøller

Nyheter

Mennene vart av politiet omtala som aggressive og at dei var skremmande for andre kundar. Situasjonen skal ha oppstått då den eine av mennene skulle kjøpe seg ein ny mobiltelefon.

Måtte rykke ut til aggressive kundar på kjøpesenter Har fått beskjed om å halde seg vekke frå senteret Politiet måtte tysdag rykke ut til melding om truande kundar på Måløy stormarked.

Denne veka vart det kjent at fleire hundre vindkraftmotstandarar over heile landet har bytt straumselskap i protest mot vindmøller. Artikkelen er godt lest på fjt.no denne veka, og saka kan du lese her.

Videoen som viser Anders Rox Friberg hoppe frå den høgste verandaen til Seljevågen Apartment er også mykje sett denne veka. Har du ikkje fått med deg videoen? Den kan du sjå her.

Fleire lesarinnlegg har også vore godt lest denne veka. Her kan du lese dei som er mest lest: