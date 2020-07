– Koronakrisa har medført ekstra stor pågang for enda betre mobildekning

Nyheter

Koronakrisa har ført til auka etterspurnad etter slike spleiselag som det Telenor og Kommune-Noreg har inngått.

Etterspurnad frå kommunane

Samarbeidsavtalane går som regel ut på at kommunen sørger for hytte til mobilutstyret, mast og kraft, medan Telenor står for investering og drift av basestasjonen.

I år er det planlagt 40 samarbeidsprosjekt. Telenor har sett av 30 millionar kroner i år, og planlegg om lag same investering i åra framover.

Koronakrisa har medført ekstra stor pågang for enda breiare mobildekning. Stadig fleire jobbar heimanfrå, og da er god mobildekning heilt avgjerande for at dei skal kunne ha gode arbeidsforhold.

– Vi ser at kommunar som tidlegare ikkje har ynskja samarbeid kjem tilbake og faktisk krev samarbeid for å tilby god 4G dekning til sine innbyggjarar, fortel dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Godt samarbeid med kommunane

Amundsen i Telenor er saman med kollega Pål Lukashaugen stadig på farta landet rundt for å vurdere mobilutbygging.

– Vi har eit godt og omfattande samarbeid med kommunane rundt om i landet for å sikre mobildekning. For mange er mobildekning sjølve grunnlaget for tilværet, det vere bedrifter eller privatpersonar. Vi strekkjer oss langt for å skaffe god mobildekning, og jobbar godt saman med kommunar og lokalt næringsliv for å få dette til, seier Amundsen gjennom pressemeldinga.

Vidare blir det informert om at sidan Noreg er eit langstrakt land, der nokre stadar har spreia busetjing, så er det ikkje rekningsvarande for Telenor å ta kostnadane med utbyggingane åleine. Løysinga vart difor fleire hundre spleiselag med kommunar, fylkeskommunar og lokale kraftverk. Det første samarbeidsprosjektet vart ferdigstilt saman med Flesberg kommune i Buskerud, som i dag heiter Viken, i 2008. Sidan den gong er det inngått samarbeidsavtaler i alle landets fylke, bortsett frå Oslo.