Denne appen skal kjenne igjen artane du møter i naturen

Det er Artsdatabanken som sjølv informerer om dette gjennom ei pressemelding. Artsdatabanken utviklar om dagen sin eigen app, som dei har gitt namnet Artsorakelet.

I appen tek du eit bilete eller finn fram eit du allereie har tatt. Deretter spør du orakelet kva slags art dette er. I løpet av nokre få sekund får du svaret. Samtidig som du får vite kor sikker Artsorakelet er på at svaret er riktig.

Artsorakelet er spesialisert på norske artar ved hjelp av 1,1 millionar bilete samla inn av brukarar av Artsobservasjonar – deira eigen innsamlingsmetode av artsfunn.

Opplys og lær meir om det du har funnet

Frå Artsorakelet kan du opplyse om funnet ditt direkte i Artsobservasjoner, vår publikumsteneste for rapportering av artsfunn. Det er i så fall lurt å dobbeltsjekke at det er riktig art først, da du kan ta snarvegen inn i Artsdatabanken ved å trykke på artsnamnet, der du finn kvalitetssikra informasjon om særs mange artar frå ei av dei andre tenestene våre, opplyser dei i pressemeldinga.

– Alle kan bruke Artsorakelet, samt dele sine funn med andre av våre tenester, som Artsobservasjoner. Her blir dei kvalitetssikra av ekspertar. På den måten bidrar man til forsking og forvaltning av naturmangfaldet her i landet. Samtidig får Artsorakelet enda fleire bilete å trene på slik at det blir enda flinkare, opplyser seksjonsleiaren i Artsdatabanken, Ingrid Ertshus Mathisen.

Appen er utvikla av Artsdatabanken i samarbeid med Naturalis Biodiversity Center – eit forskingssenter i Nederland som er leiande på moderne naturformidling.