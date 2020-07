Nesten all etterspurnad forsvann på eit blunk

No legg dei 100 millionar kroner på bordet for å redde hardt ramma bransje

Samferdselsdepartementet kunne måndag 20. juli opplyse om at regjeringa oppretta tilskotsordning for buss- og passasjerbåtsselskaper. – No er tilskotsordninga til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtar klar, fortel samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.