Reagerer på ukultur i trafikken

Nyheter

«Kjære dere som kjører opp og ned gatene i Måløy. Fartsgrensa er 30 km/t. Her bor unge og gamle, syke og friske. Jeg synes det er uhørt å fløyte på folk som bruker tid og plass i gata for å gå ut av biler for å komme seg inn i husene sine. I det siste har jeg sett dette skje flere ganger med folk i nabolaget. Skjerpings folkens, dette er ikke god oppførsel. Dere vet ikke hvorfor de trenger tid og må parkere litt ut i veien en kort periode. En dag kan det bli din tur …», skriver Olseth i sitt innlegg på Facebook-siden Du vet du er fra Måløy når.