Turistane strøymer til feltet for å oppleve dei unike hellestingane

Nyheter

– Vi er berre komne halvvegs i sesongen, men allereie no har besøkstala frå i fjor blitt passert, fortel turistvert Martine Røys Nesbakk ved Bremanger turistinformasjon i Kalvåg.

Helleristningane i Vingen er frå eldre og yngre steinalder, og Nesbakk trur god profilering i media og på sosiale medium har bidrege til dei gode besøkstala.

Turistverten opplever at det er fleire av dei som har besøkt Vingen og dei unike helleristningane tidlegare, som i år kjem tilbake.

– Mange av dei besøkande har vore i Vingen for lenge sidan, og når mange av oss no i år skulle på norgesferie, så har nok besøket i Vingen freista til gjentaking.

Nesbakk er i tillegg til å vere turistvert også guide i Vingen.

– Tilbakemeldingane eg har fått er at dei reisande er veldig fornøgde med turen. Dei seier at det er ei flott, unik og spesiell oppleving. Og ikkje minst seier dei at det er interessant.

Turistverten fortel at også andre kjende attraksjonar i Bremanger har hatt svært godt besøk i år.

– Vetvika og Hornelen er veldig populært, slår ho fast.

I år er turismen i Bremanger, som dei fleste andre stadar dominert av norske turistar. Kommunen har også fleire cruiseanløp gjennom sommaren. Førre veke var det to anløp, og komande veke står eit nytt anløp på programmet.

– Den største forskjellen på utanlandske og norske turistar er nok at dei fleste nordmenn er opptatt av å gå på tur. Sjølv om dei utanlandske turistane er opptatt av dette også, så vil dei gjerne vite meir om kva ein kan sjå av kultur og historie. Fleire er også opptekne av fisking, fortel Nesbakk.

30-åringen er inne i sitt fjerde år som turistvert i Bremanger kommune. Ho er oppvaksen i Bremanger og med besteforeldre i Kalvåg, har ho nærast budd i kystperla kvar sommar sidan ho var 18 år.

– Ingen dag er lik. Det er kjempekjekt å framsnakke kommunen min, smiler Nesbakk.

Og når turistane spør kva dei kan oppleve i Kalvåg og i andre delar av Bremanger har 30-åringen fleire gode tips.

– Carolas Buaspa, Knutholmen med kajakk- og sykkelutleige eller båtturar, galleriet og kulturvandringa i Kalvåg, turen til Dosabu eller Veten, klatreparken på Nesbø, hjortegarden i Ålfoten, gravrøysene i Botnane og Grotlesanden. Opplevingane står i kø.