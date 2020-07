Har du satt deg i bilen uten å vite om du er edru? Det gjør hver fjerde mann

Nyheter

– Å kjøre bil dagen derpå kan alltid være en risiko, så er du i tvil skal du la bilen stå, sier Utrykningspolitiet.

– Vi vet at mange nyter litt ekstra alkohol i ferien, men da må du skaffe skyss. Alkohol og bilkjøring hører aldri sammen, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring i en pressemelding.

Der 26 prosent av menn sier de har vært usikre er det «bare» en av ti kvinner som sier det samme. Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring.

– Vi ser en generell overvekt av menn når det gjelder overtredelser i trafikken. Særlig for grove fartsovertredelser, der er nesten 90 prosent menn. Mye tyder på at menn tar flere sjanser i trafikken, enn kvinner. Her må det trolig en holdningsendring til. UP har en nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

UP forteller at sommeren er høytid for å kjøre for fort og i ruspåvirket tilstand.

– Nesten halvparten av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i sommermånedene juni, juli og august, sier Hasseldal i UP.

Frendeundersøkelsen viser at en av fem velger bilferie i sommer.

– Det vil definitivt være økt trafikk på smale norske veier i sommer. Hvis du kjører uten å være helt edru eller helt våken etter festen kvelden før kan det bli livsfarlig for deg og de du er mest glad i, sier Roger Ytre-Hauge.

Rus bak rattet er årsaken til mange dødsulykker hvert eneste år. I 2018 ble 40 mennesker drept på grunn av ruskjøring i Norge. Det viser tall fra Statens vegvesen.

– Samme år ble 9.649 bilister tatt for ruskjøring. Det var ti prosent flere enn året før. Her er det ikke annet å gjøre enn å be folk om å skjerpe seg kraftig, sier Ytre-Hauge i Frende.

Selv om de utenlandske turistene stort sett uteblir i sommer er det langt flere nordmenn på veiene.

– Vi merker det godt på salget av bil-, bobil og campingvognforsikringer, sier han.

– Vi vil minne om at du sjekker at du faktisk har lov til å kjøre bobilen, båthengeren eller campingvognen på det førerkortet du har. Her kan tilhengerappen til Statens vegvesen være god hjelp, sier Hasseldal i UP.

Det er aldersgruppen 30–39 år som oftest setter seg usikker bak rattet dagen derpå. Nesten 30 prosent sier i Frendeundersøkelsen at de kan ha kjørt for tidlig.

– Den yngste aldersgruppen som har lappen, mellom 18 og 29, følger dessverre hakk i hæl. Her har 26 prosent tatt risiko på vegne av eget og andres liv, sier motorfagsjefen i Frende.