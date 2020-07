Kan bli Venstre-leiar utan plass på Stortinget

I sonderinga over kven som bør bli ny Venstra-leiar kjem namnet til Sveinung Rotevatn opp fleire gonger. Men om nordfjordingen held fram med å stå på liste for Sogn og Fjordane, kan det fort bety at partiet får ein leiar som ikkje sit på Stortinget.