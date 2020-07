Selv om du skal flytte trenger du ikke å bytte postnummer

Nyheter

Vanligvis må du melde flytting til Folkeregisteret innen åtte dager etter at du har flyttet, men som student kan du selv velge om du ønsker å endre Folkeregistret adresse. Det betyr at du fortsatt kan ha folkeregistret adresse i barndomshjemmet, men kan få posten din til studenthybelen.

Det skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Folkeregistrert adresse kan påvirke dine rettigheter og plikter

Det er mye å tenke på når du skal bli student og midt i mylderet av flytteesker, pensumlister og nerver tenker du kanskje at det er godt å slippe enda en formalitet.

Da bør du vite at adressen du står registrert med i Folkeregisteret kan ha betydning for en rekke rettigheter og plikter. Derfor anbefaler avdelingsdirektør i Folkeregisteret, Elin Imsland, at du sjekker opp hva en adresseendring vil ha å si for akkurat deg før du avgjør om du skal sende flyttemelding til Folkeregisteret.

– Det kan være greit å vite at adressen du står registrert med hos oss kan ha betydning for eksempel for lån og stipend, hvor du har rett på fastlege og hvilken kommune du kan stemme i ved valg, forteller Imsland.

Sjekk konsekvensene

Hun anbefaler at du sjekker opp med for eksempel Lånekassen eller fastlegen din hva konsekvensene blir hvis du er Folkeregistret på studiestedet.

– Hvis du ikke sender en flyttemelding til Folkeregisteret med en gang du flytter til studiekommune, er det ikke noe problem å gjøre det på et senere tidspunkt hvis du ombestemmer deg, sier Imsland.

Velger du å forbli registrert i hjemkommunen din, skal du ikke melde ny adresse til Folkeregisteret, men du kan melde ny postadresse. Dette gjør du enkelt digital via Skatteetatens nettsider. Ønsker du derimot å stå registrert bosatt i studiekommunen, må du velge flytting til ny adresse.

Visste du at …?

Nå kan du melde flytting til både Posten og Folkeregisteret samtidig. Før måtte du melde til begge hver for seg. Da har du én mindre ting å tenke på.