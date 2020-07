Nyheter

Det var Gunnar Silden som fyrst omtala situasjonen på gruppa. Han reagerer på at det flyt med boss langs vegane og at det veks mykje gras langs kantane. Silden som elles sit i kommunestyret i for Venstre i Stad kommune, poengterer samtidig at reaksjonen ikkje er for å henge ut uteseksjonen og deira arbeid.