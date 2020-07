Lokalt fyr på lista over anbefalte romantiske reisemål

Nyheter

Det er hytter som er underlagt Den Norske Turistforening som har fokus i saka til avisa. Av 550 alternativ har dei altså plukka ut ti stadar dei meiner er verdt eit besøk.

I beskrivinga av Skongenes fyr, skriv dei følgjande:

Skongenes fyr utenfor Måløy har strøm og innlagt vann, og en utsikt som innbyr til romantikk. Her kan du overnatte i fyrvokterboligen, kose deg på det lune tunet og oppleve et eldorado av klipper, stier og spennende steder å oppdage. På grunn av smittevernregler er det i sommer kun mulig å leie hele fyret – enda større sjanse for romantikk med andre ord.

Saka kan du lese i si heilskap her.