«22. juli, ein dag for ettertanke»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av Ådne Reidar Nes Kleppe, nestleiar for AUF-studentar i Trondheim og vararepresentant for Arbeidarpartiet i Stad kommunestyre.

Vi skal aldri gløyme. 22. juli er ein spesiell dag i norsk historie. Onsdag var det 9 år sidan Noreg vart råka av eit terroråtak utan sidestykke sidan den 2. verdskrigen.

22. juli er ein dag for ettertanke, ein dag for å minnast dei som ikkje lenger er blant oss, og for å sende omtanke til dei etterlatne familiane. I dag bør vi tenkje over kva verdiar som stod under åtak på denne dagen for 9 år sidan. Ytringsfridom, nestekjærleik og sjølve demokratiet. Vi skal aldri gløyme dei 69 menneska, dei fleste av dei ungdommar, som mista livet på Utøya, og dei 8 personane som døyde av bomba i regjeringskvartalet.

Det er heilt utenkjeleg at ungdommar, som er på ein sommarleir for å bli kjende med kvarandre og skape gode minner, skulle kunne bli offer for noko slikt. Terroråtaket på Utøya den 22. juli var eit åtak på AUF og Arbeidarpartiet. Det råka ungdommar som ynskja å skape eit inkluderande og varmt samfunn som har plass til alle og ein kvar. I Noreg responderte vi med roser og meir openheit, ikkje med våpen og eit nedlukka, kaldt samfunn. Dåverande statsminister Jens Stoltenberg svara på terroråtaket med meir demokrati og openheit.

I dag skal vi tenkje over kor heldige vi er som bur akkurat i Noreg; eit land der vi nettopp kan ytre oss og dele tankane våre om det samfunnet vi bur i. Vi er heilt avhengige av at folk engasjerer seg i samfunnet vårt. At nokre menneske ynskjer å jobbe for å løfte samfunnet vårt framover, og brenn for det. Ingen skal få oss til å teie og stoppe å engasjere oss i kva type samfunn vi skal leve i. Noreg skal vere eit land for alle typar menneske. Om ein er etnisk norsk, eller ikkje. Om ein likar gutar eller jenter. Noreg er for alle, uansett kven du er, kva du stemmer på og kvar du kjem frå.

Engasjer deg, stå opp mot framandhat og rasisme, mobbing, diskriming, sexisme. Fortel vener og familie at du set pris på dei. Ver den venen som spør om ein har det bra. Vi skal møte hat og vald med kjærleik og empati. Alle fortener kjærleik og omsorg. Vi skal aldri gløyme.