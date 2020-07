Møter motvind for planane om turbinar på Bremanger-landet

Nyheter

Dei opphavlege kostnadane knytt til å utbetre den konsesjonssøkte ilandføringsstaden i Smørhamn var på 32,5 millionar kroner. Då det vart bestemt at ein heller skulle sette opp mykje større vindturbinar enn planlagt, vil kostnaden for å utbetre vegen auke til over 300 millionar kroner.