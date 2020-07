Slik reduserer du sjansen for innbrot i sommar

Nyheter

– Sommaren er høgtid for innbrotstjuvar, og kvart år får vi inn ei rekkje saker der familien kjem heim og oppdagar at huset er robba for verdigjenstandar. Tjuvane skyr ingen middel, og knuser like godt eit vindauge for å komme seg inn. Mange er litt naive og tenkjer at det held å låse døra når man reiser på ferie, men innbrotstjuvane i dag er både velorganiserte, effektive og nytta seg av sofistikerte metodar, opplyser Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgjevar i Tryg Forsikring, gjennom ei pressemelding.

Stel for hundrevis av millionar

Sidan 2012 har det vore nedgang, men i fjor auka talet på erstatningar etter forsikringsmelde innbrot og tjuveri igjen. For 2019 utgjorde erstatningane i overkant av 400 millionar kroner – det er ei auke på seks prosent frå året før, står det i pressemeldinga.

Brandeggen anslår at det også i år vil bli stole verdiar for mange millionar kroner frå norske heimar i sommarferien. Nokon gongar er innbrota reine tjuveriraid, der organiserte kriminelle slår til i eit konsentrert bustadområde for ei kort periode.

– No som grensene er delvis opna igjen etter korona-stenginga er det grunn til å tru at mykje av tjuvegodset vil finne vegen til utlandet, slik vi har sett eksempel på tidlegare år. Profesjonelle kriminelle kan tømme hus i løpet av få timar midt på natta når dei kjem med ein tom varebil. Vi har eksempel på at både kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel stelast i tillegg til andre verdigjenstandar. Vi har også saker der hagemøblar, reiskap, robotgrasklippar, verktøy og vasspreiaren har blitt stelt, opplyser han.

Slår til om natta og i helgane

Vidare skriv Tryg Forsikring i pressemeldinga at det ikkje er umogleg å sikre seg mot innbrot medan man er på ferie, men helst krev det at man har bustadalarm eller at nokon ser til bustaden. Det kan vere familie, naboar eller venar. Det gjeld å få innbrotstjuvane til å tru at nokon er heime.

– Grove innbrot er sjeldan spontane – ofte har kriminelle peika ut ein bustad dei antar er tom og utan alarm. Er familien på ferie, og ingen ser innom huset på nokre dagar veit tjuvane at dei truleg kan rane bustaden i ro og mak. Dei kan gjerne spane på fleire hus i same strøk og merke seg dei som ser tomme ut. Når dei så slår til, så skjer det fort. Det kan vere om natta eller i helgane, men vi har tilfelle midt på lyse dagen også, seier Brandeggen.

Ein god nabo kan skremme tjuvane

I Noreg er i underkant av ein halv million bustader utstyrt med bustadalarm, noko som utgjer vel 25 prosent av talet på einebustadar, tomannsbustadar og rekkjehus. Det betyr at dei fleste bustader ikkje er tilknytt nokon tjuverialarm.

– Har du ikkje bustadalarm bør du la det sjå ut som huset er busett når dokke er på ferie. La nokre lys stå på. Be nokon klippe graset, tømme postkassen og kaste søppel i søppelkassen. Lån gjerne vekk parkeringsplassen framfor huset, og sørg for litt trafikk til bustaden. Du kan vere rimeleg sikker på at tjuveribander merkar seg at huset verkar busett. Det gjeld altså å «lure» tjuvane til å tru at dokke ikkje er på ferie, tipsar Brandeggen som oppfordrar spesielt naboar til å følgje litt ekstra med i sommarferien:

– Er du heime så vær ein god nabo og følg litt med i nabolaget. Ser du ukjente luske omkring eller sitje i bilar som køyrer ofte og sakte forbi bør du vere på vakt. Tips politiet dersom du har mistanke om at kriminelle kikkar i nabolaget, på jakt etter tomme bustader. I realiteten kan ein god nabo skremme innbrotstjuvar vekk, understrekar kommunikasjonsrådgjevaren avslutningsvis.