Bedrifta får 45 millionar kroner i støtte frå EU

Nyheter

Den florøbaserte bedrifta, Evoy, har oppnådd stor merksemd for si hurtiggåande el-båt satsing. No får dei tildelt ca. 45 millionar kroner i støtte frå EU sitt EIC Accelerator program. Dette bekreftar bedrifta sjølve i ei pressemelding.

EU si støtteordning til Evoy er ein del av European Innovation Council-programmet til den store europeiske organisasjonen, derav EIC. Programmet skal støtte «top-class» oppstartsselskap med midlar for å hjelpe dei til marknaden med innovative produkt som fremjar verdiskaping og vekst i EU.

I vår utlyste EU programmet Green Deal med over 3 milliardar kroner som fokuserer på dei oppstartsselskapa som kan bidra til ei berekraftig endring som støtter EU sine mål om det grøne skiftet. Av over 2000 søknadar har no eit langt mindre tal fått støtte, og florøbaserte Evoy er altså ein av dei, opplyser pressemeldinga.

– Å komme gjennom dette veldig tronge nålauget er ei solid stadfesting på at vi er på rett kurs, uttaler Stavøstrand på vegner av bedrifta som har som visjon å eliminere utslepp frå båtar.

– Dette er ein milepæl av dimensjonar for oss og med dette har Evoy passert 75 millionar kroner frå investorar og i støtte. Vi skal bruke momentet vi har og bygge vidare på den gode grunnmuren med kompetansen og teknologi som vi allereie har for å få produkta våre ut i verda, uttaler han avslutningsvis.