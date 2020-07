Hendingar knytt til trafikken vart mest lest i veka som gjekk

Nyheter

Det var laurdag ettermiddag at Vest Politidistrikt melda om ulykka der to bilistar hadde vore uheldige og køyrt i kvarandre på Riksveg 5750. Begge førarane kom frå det utan alvorlege skadar. Saka kan du lese her.

Heile seks av dei mest leste sakene denne veka var relatert til trafikk eller ulykker. Den nest mest leste saka omhandla dei to motorsyklane som hadde støtt saman i ei 30-sone i Bremanger.

Neste sak på lista var lesarinnlegget frå Ole Stenbakk der han tok til orde for å forby bruk av kantklippar.

Resten av lista er som følgjer:

To personar sendt til sjukehus etter utforkøyring

– Vi har en bekymring rundt fartsnivået på veiene i området

Reagerer på ukultur i trafikken

Har nådd fem milliarder og satser ungt for å videreføre suksessen

Krever ny fartsgrense på veien til det populære fyret