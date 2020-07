Juli er høysesong for mobilskader

Nyheter

– Skadetallene viser at juli er den desidert farligste måneden for mobilen. Risikoen er tre ganger større for skader i juli enn desember for eksempel. Dette skyldes selvsagt at uteaktiviteten er mye større, og når det er varmt i været slumser vi litt mer med smarttelefonen vår. Det er ikke alltid den ligger trygt i lomma på shortsen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.