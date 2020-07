Lat som du er hjemme mens du er på ferie

Nyheter

– Sommeren er høytid for innbruddstyver, og hvert år får vi inn en rekke saker hvor familien kommer hjem og oppdager at huset er robbet for verdigjenstander. Tyvene skyr ingen midler, og knuser like godt et vindu for å komme seg inn. Mange er litt naive og tenker at det holder å låse døra når man drar på ferie, men innbruddstyver i dag er både velorganiserte, effektive og benytter seg av sofistikerte metoder, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.