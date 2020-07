- Bruk tid til å lære barna riktig adferd i trafikken

Om kort tid starter skoleåret, og mange barn skal ta fatt på ny skolevei for første gang. - Å gå eller sykle til skolen kan både være sosialt og god avkobling for barna og de voksne som følger dem. Da er det viktig at barna opplever skoleveien som trygg, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF en pressemelding.