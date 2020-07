Slik gjør du båtturen tryggere

Nyheter

De fleste nordmenn har et forhold til båtlivet, men kanskje overvurderer vi vår kunnskap om sjøvett noen ganger?

– En vellykket tur handler ofte om god planlegging, og nødvendig sikkerhetsutstyr er en viktig del av planleggingen. Sørg for at båten har alt av nødvendig sikkerhetsutstyr som årer, redningsline, dregg, brannslukker, førstehjelpsutstyr og nødsignalutstyr om bord, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Redningsvesten må vedlikeholdes

Redningsvesten er noe av det viktigste sikkerhetsutstyret, men visste du at vesten trenger jevnlig vedlikehold? Har du for eksempel en redningsvest med en gasspatron som har blitt utsatt for korrosjon, kan det få fatale konsekvenser.

– Da vil den ikke kunne virke i en kritisk situasjon. Derfor er det viktig å jevnlig sjekke gasspatroner i slike vester. En annen ting er at spesielt barn og ungdom bør bruke redningsvest med stropp, slik at de ikke kan skli av vesten når de havner i sjøen, sier han.

Anbefaler tre apper

Å ha med mobilen på havet er viktig dersom en nødssituasjon skulle oppstå. Selv om du har en mobil som tåler vann vil en holder gjøre det lettere å ha kontroll på mobilen og unngå uhell.

– Vi anbefaler alle å investere i en vanntett mobilholder, og for båtførere anbefaler vi å laste ned appen Seaber. I tillegg til å ha en god sjøkartfunksjon, viser appen din posisjon når du er til sjøs for andre Seaber-brukere. Den gir deg mulighet til å varsle når du trenger assistanse, eller viser deg når en annen Seaber-bruker i nærheten trenger din hjelp, sier Brandeggen.

Nødappen til Norsk Luftambulanse kan også være lurt å laste ned. Er du på havet kan det være vanskelig å forklare hvor du er. Denne appen sender posisjonen din direkte til nødsentralen, noe som kan spare deg for svært verdifull tid dersom noe skulle skje. Tryg anbefaler også å ha appen til Redningsselskapet dersom man skulle få behov for assistanse til sjøs.

Reglene du må kunne

Det er en sterk anbefalt for alle som ferdes på havet å ta båtførerprøven, noen regler er nemlig veldig viktig å kunne:

Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).

Du har vikeplikt for båter du innhenter.

Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.

Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer.

– Utover dette er det naturligvis andre ting du må planlegge og forholdsregler du må ta. Husk for eksempel ekstra drivstoff, sjekk værmeldingen hyppig og bruk sjøkart aktivt. Husk også å overholde fartsgrensene nær land samt å begrense inntak av alkohol til sjøs. Mange ulykker kan unngås dersom båtfører holder seg edru til man er fortøyd, sier Brandeggen.