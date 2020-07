Saka om turløypa går til settefylkesmann

Nyheter

Det var Måløy24 som fyrst omtala saka.

Klagenemnda i Kinn tok ikke Fylkesmannen si klage på utbygging av turløypa ved Dalsneset i Deknepollen til følge etter synfaringa dei hadde i juni. No har Fylkesmannen kome med sitt svar:

«Fylkesmannen kan ikke se at det har kommet frem nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å trekke klagen vår. Med henvisning til rundskriv T-6/96 Miljøverndepartementet ber vi om at departementet oppnevner settefylkesmann for behandling av saken. Fylkesmannen i Vestland sender saksdokumentene direkte til settefylkesmannen etter oppnevning.»

Saka går derfor vidare til settefylkesmann i Rogaland.