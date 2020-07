Usikkerheit rundt kven som kan vere meddommarar

– Det stod ganske uklart i lovteksten kven som kan veljast

Ti politikarar, deriblant varaordførar Sidsel Kongsvik, står på Kinn si liste over meddommarar. No kan det sjå ut til at ein må gjere eit nytt val, men truleg berre på to av plassane.