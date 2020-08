Dette spesielle skipet gjestet havna rundt 1950

Nyheter

Vågsøy/Kinn: Tro­lig er det­te bil­det tatt rundt 1950. Vi ser at be­byg­gel­sen i Mål­øy er be­skje­den i for­hold til i dag. Det ser ut som om Gate 2 er bygd, men len­ger opp­over i byg­da rek­ker ikke vei­net­tet. Vi ser om­rå­det fra Midt­gård i sør og nord­over til Got­te­berg. Så langt vi har fun­net ut er det sto­re ski­pet på hav­na i Mål­øy LST 3518 Suvla fra bri­tis­ke Royal Navy. Det er et «Lan­ding Ship, Tank», el­ler «Tank Lan­ding Ship». Dis­se ski­pe­ne blei ut­vik­la un­der and­re ver­dens­krig for å frakte tanks, kjø­re­tøy, last og land­gangs­trop­per. De had­de en stor baug­port som blei åpna med en ramp, slik at de kun­ne set­te kjø­re­tøy og trop­per di­rek­te på land, uten å være av­hen­gig av en kai å leg­ge til ved.