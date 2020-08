Nyheter

– Vi har vært heldige som har hatt så få koronatilfeller i kommunen og regionen. Samtidig er jeg litt bekymret for at folk kanskje er blitt litt for vant til at vi nesten ikke finner lokal COVID-19-smitte. Det kan virke som om folk slakker litt av nå, sier Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende