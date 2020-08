Melder om færre omkomne i fritidsbåtulykker enn frykta i juli

Nyheter

– Sjølv om vi sjølvsagt skulle ynskje det ikkje var omkomne i det heile tatt så hadde vi nok frykta enda fleire omkomne denne sommaren, med tanke på at dei fleste no har lagt ferie- og fritidsaktivitetane til Norge. Sjølv om det nok er fleire forhold som spelar inn, eksempelvis vêret, så trur eg også at auka bevisstheit på sikkerheit har bidratt til at talet ikkje blir høgare, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad gjennom direktoratet si eiga pressemelding.