Søndagsregnet smittar over på starten av denne veka

Ifølgje yr.no vil vekas første dag by opp til ein temperaturtopp på 14 varmegrader, regn og ein lett bris gjennom store delar av dagen – med andre ord blir det ein såkalla gråmåndag.

Tysdag følgjer vidare i måndagen sine fotspor, og vêrmeldingane er nesten identiske på vekas to første dagar. Omtrent same temperatur, same regnmengde og same vindstyrke står i vêrgudane sin timeplan for vekas andre dag.

Onsdagen markerer startskotet for ein varmare andre halvdel av veka, men likevel må vi vente litt lengre før regnvêret forsvinn. Temperaturen kan no stige opp mot 19 varmegrader, men regnvêret og den lette brisen vil fortsetje som tidlegare i veka.

Men frå og med torsdag skal skyene truleg slutte å drype, ifølgje langtidsvarselet til yr. Meteorologane spår nemleg at resten av veka skal vere regnfri, delvis skya og at vi får sjå meir og meir sol utover i veka.