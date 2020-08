– Foreldre må ta ansvar. Det kan oppstå farlege trafikksituasjonar

Nyheter

– Mine anbefalingar er at foreldre og føresette ikkje tillèt at så unge barn får køyre el-sparkesykkel, spesielt i område med mykje trafikk. Eg tenker at ein bør vere rundt 14–16 år før man køyrer eit slikt køyretøy, og at man aldri bør vere to stykk på el-sparkesykkelen samtidig, seier Hvattum.